Paura in viale Sarca, blocco di cemento cade dal ponte della ferrovia

Un blocco di cemento di 50 centimetri per 50 è caduto dal ponte delle ferrovia. È accaduto in viale Sarca 10, in direzione periferia, nella mattinata del 15 febbraio. L'episodio è stato segnalato alla polizia locale, intervenuta sul posto con una pattuglia. Per fortuna nessun automobilista è rimasto ferito.

Gli agenti hanno informato dell'accaduto i vigili del fuoco, Atm e Ferrovie dello Stato, che ha provveduto ad allestire una rete apposita per la messa in sicurezza del ponte. Il passaggio delle auto - che era stato bloccato all'altezza di via Padre Giuliani - è potuto riprendere normalmente.

[#ProntoIntervento] Chiuso al traffico viale Sarca all'altezza di via Padre Giuliani → periferia, verifiche tecniche ponte ferrovia. PL in luogo #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 15 febbraio 2019

Lo scorso primo febbraio per la caduta di calcinacci dal ponte della ferrovia era stato parzialmente chiuso al traffico viale Fulvio Testi. Ma non era la prima volta che su quel ponte si verificavano cedimenti. Ad agosto scorso, infatti, viale Fulvio Testi era già stato chiuso, anche se nelle corsie verso la periferia. Nei giorni seguenti erano stati eseguiti dei lavori e l'assessore alla mobilità, Marco Granelli, aveva garantito che non c'era nessun pericolo crollo.