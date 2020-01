Milano, uomo insegue una donna armato con un bastone in viale Zara: "Dammi i soldi"

Armato con un bastone di legno si è messo all'inseguimento di una donna di 45 anni. "Dammi i soldi", le urlava. La reazione della signora, però, è stata tutt'altro che remissiva e si è messa a correre fino al portone di casa sua.

La rapina in viale Zara

Una volta al sicuro nel suo condominio - succede tutto in viale Zara a Milano alle 14 di domenica - la donna ha preso il telefono e chiesto l'intervento della polizia. Sul posto si sono 'materializzati' gli uomini delle volanti, tant'è che il malviventi era ancora lì.

È stato arrestato per tentata rapina. Si tratta di un cittadino marocchino di 47 anni, senza precedenti penali. Per la vittima non ci sono state conseguenze fisiche. Solo un gran spavento che per fortuna è finito bene.