Denver scova la coca e il revolver nel mobile col doppiofondo: pregiudicato arrestato. Il video

In un mobile col doppiofondo, nel suo appartamento in via Teodosio a Milano, nascondeva 220 grammi di cocaina e un revolver 38 special Smith & Wesson con dieci cartucce e matricola abrasa. È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, martedì 3 dicembre.

I militari hanno messo le mani su un Giuseppe Liria, un pregiudicato di 63 anni già finito al centro di diverse indagini in passato, anche per associazione di stampo mafioso, stando a quanto rivelato dai carabinieri stessi. Liria era stato già arrestato nel 2008 nell'ambito dell'operazione 'Metallica', che ha preceduto la più famosa 'Infinito' (leggi la notizia).