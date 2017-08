Cartello con insulti shock al disabile che lo ha fatto multare: ecco l’automobilista in azione

Uno paio di sguardi rapidi per osservare che non ci sia nessuno nei paraggi. Poi, il gesto veloce per lasciare lì il suo ignobile pensiero e la rapida fuga, convinto di non essere stato visto da nessuno. Purtroppo per lui, però, a immortalare la sua azione ci hanno pensato le telecamere di sicurezza del parcheggio, a cui il suo volto non è sfuggito.

È stato filmato e identificato l’uomo che il 18 agosto scorso ha lasciato nei sotterranei del centro commerciale Carosello di Carugate un cartello colmo di odio e disprezzo verso i disabili. A causare la rabbia dell’automobilista, almeno stando alle prime ricostruzioni - e a quanto ha lui stesso implicitamente confessato -, una multa da sessanta euro presa proprio per aver lasciato l'auto in sosta nello spazio riservato ai disabili.

"A te handiccappato - si leggeva sul foglio, con tanto di orrore ortografico - che ieri hai chiamato i vigili per non fare due metri in più vorrei dirti questo. A me 60 euro non cambiano nulla, ma tu rimani sempre un povero handiccappato - altro errore -. Sono contento che ti sia capitata questa disgrazia".

Nelle immagini in possesso della procura di Monza - che ha aperto un fascicolo per “diffamazione aggravata” - si vede chiaramente un uomo con bermuda neri e maglietta gialla che si avvicina al punto in cui è stato ritrovato il cartello, lascia qualcosa e va via. Nel video si scorge il volto dell'automobilista e la polizia - lo stesso Questore di Milano, Marcello Cardona, aveva subito chiesto alle Volanti di intervenire - è ormai riuscita a identificarlo.

Proprio in Questura, venerdì mattina, sono arrivati alcuni esponenti di Ledha - Lega per i diritti delle persone con disabilità - che hanno deciso di presentare denuncia contro l’automobilista.

“Queste parole rappresentano una gravissima offesa per tutte le persone con disabilità. Siamo di fronte a una violenza verbale gratuita e assolutamente immotivata - ha spiegato il vicepresidente dell’associazione, Marco Faini -. Uno degli obiettivi statutari dell’associazione è proprio quello del rispetto dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari. Per questo motivo abbiamo deciso di ricorrere alle vie legali”.

“Auspichiamo che l’autore di questo gesto venga individuato e sanzionato in base ai termini previsti dalla legge - ha aggiunto Faini -. A prescindere dall’esito dell’iter giudiziario di questa vicenda, vorremmo che l'autore di questo gesto trovasse il coraggio di chiedere scusa. E vorremmo soprattutto che venisse a trovarci - ha concluso - per conoscere veramente il mondo delle persone con disabilità”.