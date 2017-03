La movida "stupefacente": ragazzi comprano e sniffano cocaina in strada a Milano | Video

Comprano tranquillamente la cocaina in strada. Poi, la preparano su un piattino. Quindi, senza preoccuparsi di chi c’è attorno o alle finestre, la sniffano comodamente seduti in auto.

Scene tipiche, secondo quanto denunciano i residenti di zona, della movida a Lambrate, dove ogni sera i cittadini - come raccontano loro stessi in un esposto alle forze dell’ordine - devono fare i conti con “urla, fischi, cori, schiamazzi e vociare di decine di persone fino alle tre di notte”.

Il caos, evidentemente, non è l’unico problema. Perché - come mostrano le immagini rese pubbliche da Marco Cagnolati, consigliere del Municipio 3 - una delle emergenze riguarda lo spaccio di droga. Nel video si vede un gruppo di ragazzi - uno in una macchina e due all’esterno - che comprano cocaina in strada e poi, sempre lì, la sniffano da un piattino.

“Potrete notare come la situazione sia degenerata - la denuncia di Cagnolati -. Davanti a tutti, alla luce del sole, o buio della notte che dir si voglia, si attua un vero e proprio commercio e consumo, presumibilmente di cocaina, che non ha fatto altro che aumentare il degrado dell’intera zona”

Una zona che adesso ha deciso di dire basta e di ribellarsi, appellandosi al prefetto Luciana Lamorgese, al Questore Antonio De Iesu, al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al comandante dei carabinieri Teo Luzi e agli assessori della giunta.