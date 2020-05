Bomba d'acqua a Milano, a Quarto Oggiaro le strade diventano come i canali di Venezia. Video

Il feroce temporale che si è abbattuto su Milano durante la notte tra giovedì e venerdì, ha trasformato alcune strade in veri e propri fiumi. Per esempio in via Antonio Mambretti, a Quarto Oggiaro, l'acqua ha coperto tutto. Strada, marciapiedi e buona parte delle auto lasciate in sosta lungo la via dai cittadini. Questo nonostante la zona non sia tra quelle interessate dalle esondazioni del Seveso né del Lambro.

Queste immagini, che mostrano una via Mambretti simile a un canale di Venezia, sono state girate poco dopo la mezzanotte. In alcuni punti l'acqua arrivava oltre le ginocchia delle poche persone in strada in quel momento. Situazioni simili si sono presentate dopo le 3 di notte in zona Niguarda Ca Granda, dopo l'esondazione del fiume Seveso.

Video Hamza A.