Blocco del traffico per la Milano Marathon: metro chiusa, bus deviati e strade off limits

Decine e decine di strade vietate alle auto. Una stazione metro chiusa dalle prime ore del mattino. E ventisette linee di mezzi pubblici - tra autobus e tram - "monche" o costrette a cambiare il proprio percorso.

Sarà una domenica in stile blocco del traffico quella dell'8 aprile per Milano, che si prepara ad ospitare l'edizione 2018 dell'ormai classica "Milano Marathon". Lo start della corsa è previsto alle 9 in punto da corso Venezia, dove i podisti torneranno poi per l'arrivo dopo aver percorso i canonici 42 chilometri e 195 metri in giro per il centro città.

Proprio per lo svolgimento della gara numerose vie saranno chiuse al traffico e tanti mezzi Atm - ha informato la stessa azienda - subiranno deviazioni e rallentamenti.

Metro chiusa e bus e tram deviati

La stazione della M1 di Palestro - la più vicina al punto di partenza della maratona - non aprirà domenica mattina e, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, resterà chiusa fino al primo pomeriggio.



Dalle 8 alle 16, invece, - ha segnalato Atm - "i tram e i bus che transitano in prossimità del percorso subiscono consistenti rallentamenti e deviazioni".

LINEA 1 - Dalle 8 alle 16 circa

In servizio tra Roserio e piazzale Lagosta, con transito a Monumentale M5.

Collegamento bus tra Greco e Porta Venezia M1.

LINEA 2 - Dalle 8 alle 16

La linea non fa servizio.

LINEA 4 - Dalle 8,15 alle 16 circa

In servizio tra Monumentale M5 e Parco Nord. Non transita da Lanza M2 e Cairoli M1.

LINEA 9 - Dalle 8,15 alle 11 circa

In servizio tra Centrale FS M2/M3 e Porta Lodovica con transito in via Settembrini/via Lazzaretto. Collegamento bus tra Porta Lodovica e Porta Genova.

LINEA 10 - Dalle 8 alle 16

La linea non fa servizio.

LINEA 12 - Dalle 8,15 alle 16 circa

In servizio tra Roserio e Parco Nord con transito in Monumentale M5 e Maciachini M3. Non transita in Duomo M1/M3, Cordusio M1 e Missori M3.

LINEA 14 - Dalle 8 alle 16 circa

In servizio tra Lorenteggio - Duomo M1/M3 e Cimitero Maggiore - Maciachini M3. Non transita da Lanza M2.

LINEA 16 - Dalle 8,15 alle 12,30 circa

In servizio tra Monte Velino e viale Molise con transito in Missori M3 e tra Axum e De Angeli M1. Non transita da Duomo M1/M3 e Cordusio M1.

LINEA 19 - Dalle 8 alle 16 circa

In servizio tra Castelli-Bausan con transito da Monumentale M5 e Lambrate FS M2-Centrale FS M2/M3. Non transita da Duomo M1/M3, Cairoli M1 e Cadorna M1/M2.

LINEA 33 - Dalle 8,15 alle 11 circa

In servizio tra Lambrate FS M2 e viale Lunigiana. Non transita da Repubblica M3 e Garibaldi M2/M5.

LINEA 40 - Dalle 9,30 alle 15 circa

In servizio tra Cimitero Maggiore e Parco Nord. Non transita da Uruguay M1 e Bonola M1.

LINEA 43 - Dalle 8,30 alle 16 circa

La linea modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Melchiorre Gioia e corso Sempione/via Piero della Francesca con transito da Garibaldi FS M2/M5 e Monumentale M5.

LINEA 48 - Dalle 8,30 alle 16

La linea non fa servizio.

LINEA 50 - Dalle 8,30 alle 16

La linea termina le corse a Cadorna FS M1/M2 e fa capolinea in via Boccaccio, non transita in Cairoli M1.

LINEA 54 - Dalle 8,30 alle 11,15 circa

La linea modifica il percorso, in entrambe le direzioni, tra corso Indipendenza e via Larga/largo Augusto, con transito in corso XXII Marzo, piazza Cinque Giornate, corso di Porta Vittoria.

LINEA 57 - Dalle ore 8,30 alle ore 16 circa

In servizio tra Quarto Oggiaro e Garibaldi M2/M5. Non transita da Lanza M2 e Cairoli M1.

LINEA 58 - Dalle ore 8,30 alle ore 12 circa

In servizio tra via Noale e via Carducci/Cadorna M1/M2. Non fa capolinea in via Minghetti.

LINEA 61 - Dalle ore 8,30 alle ore 16 circa

In servizio tra largo Murani, via Verziere e largo Augusto, con transito in corso XXI Marzo, piazza Cinque Giornate, corso di Porta Vittoria, via Cesare Battisti, via Cavallotti, corso Europa, via Verziere (capolinea con linee 60-84). Non transita da San Babila M1, Lanza M2, Cairoli M1, Cadorna FN M1/M2, Pagano M1 e via Washington.

LINEA 64 - Dalle ore 9,30 alle ore 14 circa

In servizio tra piazza Axum e Lorenteggio. Non transita da Bonola M1

LINEA 67 - Dalle ore 8,50 alle ore 12,30 circa

In servizio tra Baggio/via Scanini e De Angeli M1. Non transita da Wagner M1, Pagano M1, Conciliazione M1 e piazzale Baracca.

LINEA 68 - Dalle ore 8,50 alle ore 13,30 circa

In servizio tra QT8 M1 e via Bergognone. Non transita da Bonola M1, Uruguay M1, Lampugnano M1, Amendola M1 e Conciliazione M1.

LINEA 69 - Dalle ore 9,30 alle ore 15 circa

In servizio tra Molino Dorino M1-piazza Firenze e Molino Dorino M1-Bonola M1. Non transita nella tratta Bonola M1 e via Gallarate.

LINEA 78 - Dalle ore 9 alle ore 15,30 circa

In servizio tra Lotto M1/M5-Bisceglie M1 e via Govone-piazza Firenze e con transito in via Cenisio, piazza Caneva, via Principe Eugenio. Non transita da San Siro Stadio M5 e Portello M5.

LINEA 80 - Dalle ore 9,30 alle ore 14,30 circa

In servizio tra De Angeli M1 e piazza Sant’Elena. Non transita da San Siro Stadio M5, via Caldera e Quinto Romano.

LINEA 94 - Dalle ore 8,30 alle ore 16 circa

In servizio tra Cadorna FN M1/M2 e piazza Cinque Giornate. Non transita da piazza Cavour, Turati M3, Moscova M2 e Porta Volta.

LINEA 98 - Dalle ore 9,30 alle ore 14 circa

La linea modifica il percorso in direzione Lotto M1/M5 da piazzale Segesta a Lotto M1/M5. Non transita da via Gavirate.

Tutte le vie chiuse domenica a Milano

Pesanti si annunciano anche i disagi per la viabilità, con chiusure e blocchi che sono previsti dalle 8 fino alle 16.

Vie chiuse a Milano dalle 8 alle 12

CORSO VENEZIA • BASTIONI DI PORTA VENEZIA • VIALE CITTÀ DI FIUME • PIAZZA DELLA REPUBBLICA • VIALE M. SANTO • PIAZZALE P. CLOTILDE • BASTIONI DI PORTA NUOVA • PIAZZA XXV APRILE • VIALE F. CRISPI • VIA A. VOLTA • VIALE PASUBIO • PIAZZA XXV APRILE • VIALE M. GRAPPA • VIALE F. DI SAVOIA • PIAZZA SAN GIOACHIMO • VIALE DELLA LIBERAZIONE • VIA M. GIOIA • VIA G. BATTISTA PIRELLI • PIAZZA DUCA D'AOSTA • VIA V. PISANI • VIALE CITTÀ DI FIUME • PIAZZA G. OBERDAN • VIALE L. MAGNO • PIAZZA DEL TRICOLORE • VIALE B. MARIA • VIALE P. MASCAGNI • VIA U. VISCONTI DI MODRONE • VIA SAN DAMIANO • VIA SENATO • PIAZZA CAVOUR • VIA MANZONI • PIAZZA DELLA SCALA • VIA CASE ROTTE • LARGO R. MATTIOLI • VIA A. CATENA • PIAZZA F. MEDA • CORSO G. MATTEOTTI • VIA SAN PAOLO • CORSO V. EMANUELE II • PIAZZA DUOMO • PIAZZA DEI MERCANTI • PIAZZA CORDUSIO • VIA BROLETTO • VIA CUSANI • LARGO CAIROLI • FORO BONAPARTE • PIAZZALE L. CADORNA • VIA P. PALEOCAPA • VIALE E. ALEMAGNA • VIALE MOLIERE • VIALE G. MILTON

Vie chiuse a Milano dalle 8.35 alle 12.40

VIA M. PAGANO • LARGO QUINTO ALPINI • VIA DEL BURCHIELLO • VIA GIOTTO • PIAZZA M. BUONARROTI • VIA M. BUONARROTI • PIAZZA PIEMONTE • VIA G. WASHINGTON (IN PROSSIMITÀ DI VIA COSTANZA INVERSIONE A U) • VIA MONTE ROSA • PIAZZA G. AMENDOLA • VIALE EZIO • PIAZZA G. CESARE

Vie chiuse a Milano dalle 8.50 alle 13.20

VIALE BELISARIO • VIALE CASSIODORO • PIAZZA VI FEBBRAIO • VIALE BOEZIO • LARGO DOMODOSSOLA • VIALE DUILIO • PIAZZALE C. MAGNO • VIA GATTAMELATA • VIA B. COLLEONI • VIALE L. SCARAMPO • VIALE A. DE GASPERI • PIAZZALE KENNEDY • VIA F. QUATTROCCHI • VIA A. SANT’ELIA

Vie chiuse a Milano dalle 9.05 alle 14

VIA DIOMEDE • PIAZZALE LOTTO • VIALE F. CAPRILLI • PIAZZALE DELLO SPORT • VIA ACHILLE • VIA F. TESIO • VIA HARAR • VIA NOVARA

Vie chiuse a Milano dalle 9.20 alle 14.35

VIA CASCINA BELLARIA • VIA F.LLI GORLINI • VIA LAMPUGNANO • VIA A. OMODEO • VIA CECHOV • VIA E. KANT • VIA B. CROCE

Vie chiuse a Milano dalle 9.30 alle 15.05

VIA F. QUATTROCCHI • VIALE A. DE GASPERI • VIA A. PIZZONI • VIA GALLARATE • VIALE CERTOSA • VIALE A. PAPA • ROTONDA DI VIALE A. PAPA • VIA L. PALAZZOLO • PISTA CICLABILE PERIMETRALE AL PARCHEGGIO DEL CENTRO COMMERCIALE IPER PORTELLO • PONTE PEDONALE SOPRA VIALE R. SERRA • PIAZZA G. VALLE • VIALE L. SCARAMPO

Vie chiuse a Milano dalle 9.45 alle 16

VIA B. COLLEONI • PIAZZALE D. CHIESA • VIA E. FILIBERTO • CORSO SEMPIONE • VIA A. CANOVA • VIALE MILTON • VIALE ALEMAGNA • VIALE GADIO • PIAZZA DEL CANNONE • VIA LEGNANO • PIAZZA LEGA LOMBARDA • PIAZZALE BIANCAMANO • BASTIONI DI PORTA VOLTA • VIALE F. CRISPI • PIAZZA XXV APRILE • BASTIONI DI PORTA NUOVA • PIAZZA PRINCIPESSA CLOTILDE • VIALE MONTE SANTO • PIAZZA DELLA REPUBBLICA • VIA CITTÀ DI FIUME • BASTIONI DI PORTA VENEZIA • PIAZZALE G. OBERDAN • CORSO VENEZIA