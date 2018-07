Vie private a uso pubblico: ricognizione a tappeto del Comune di Milano

Seicento vie private ad uso pubblico a Milano, con la conseguenza di varie problematiche per la loro pulizia e decoro, ma anche per la "semplice" manutenzione di strade e marciapiedi. Il tema è stato affrontato dal consiglio comunale di Milano, che ha approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato da tre consiglieri del Pd (Alessandro Giungi, Simonetta D'Amico e Beatrice Uguccioni) per chiedere che venga effettuata una ricognizione a tappeto per capire lo stato di manutenzione.

Nel 2013 Palazzo Marino aveva trasferito 53 strade in queste condizioni al Demanio comunale. Una soluzione per "avocare a sé" la manutenzione, della quale i residenti si lamentavano. La ricognizione sarà ora effettuata a partire da quelle segnalate negli anni dai nove Municipi (ex Consigli di Zona). L'obiettivo dichiarato è quello di sopperire alla eventuale mancata manutenzione intervenendo direttamente con i lavori o, al limite, facendo la stessa cosa già decisa nel 2013, cioè l'acquisizione al Demanio.

Strade private: a chi spetta la manutenzione?

Se la strada è privata, ma aperta al pubblico transito, il Comune è responsabile della sua manutenzione. Lo ha stabilito per esempio la sentenza 3216 del 2016 della Cassazione civile. Tutto era partito da una donna che, caduta su una strada privata ad uso pubblico issestata, aveva chiesto al Comune i danni sofferti. La sua domanda era stata accolta in primo grado ma respinta dalla Corte d'Appello. Gli eredi della donna, frattanto morta, avevano impugnato l'Appello.

Gli Ermellini hanno stabilito che il Comune avrebbe avuto l'obbligo di provvedere alla manutenzione proprio perché la strada, pur privata, era ad uso pubblico, pertanto il Comune deve verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione di veicoli e pedoni in totale sicurezza. Un dovere per la pubblica amministrazione che, in passato, era già stato sancito da altre sentenze della Cassazione.

"E' in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l'uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o perle sue condizioni oggettive, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione" (Cass., 3216/2016)

Quando c'è uso pubblico?

Non ogni strada privata è da considerarsi "ad uso pubblico". Perché sia considerata tale, la strada privata deve essere utilizzata da chiunque, da una collettività indeterminata di persone e deve essere idonea a soddisfare esigenze di interesse generale, come per esempio il collegamento ad una strada di proprietà pubblica.