Incidente ad Abbiategrasso, schianto frontale sulla Vigevanese: cinque feriti, uomo in coma

Gravissimo incidente stradale domenica sera sulla Vigevanese ad Abbiategrasso. Alle 18.30, per cause ancora da accertare, due auto si sono schiantate tra loro poco dopo il ponte.

Nell'impatto, che sarebbe avvenuto frontalmente, sono rimaste ferite cinque persone. Stando alle prime informazioni fornite dai soccorritori, le condizioni più gravi sono quelle di un uomo di 60 anni: ha riportato traumi su tutto il corpo e un gravissimo trauma cranico. I medici lo hanno stabilizzato sul posto, lo hanno intubato e lo hanno portato in coma all'Humanitas di Rozzano: il suo quadro clinico è delicatissimo.

Feriti anche un bimbo di sei anni e suo padre di 30, che sono entrambi stati ricoverati in codice giallo all'ospedale di Legnano: le condizioni sono serie, ma fortunatamente i due non dovrebbero essere in pericolo di vita. Al pronto soccorso di Magenta, ma in codice verde, altre due persone - un 26enne e un 30enne - con ferite lievi.

Sulla Vigevanese - oltre ai sanitari, arrivati con quattro ambulanze e due auto mediche - sono al lavoro i carabinieri di Abbiategrasso, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire dinamica e cause dello schianto. Il traffico è completamente bloccato in entrambe le direzioni.