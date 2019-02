Furto da film nell'hotel accanto al Vulcano: bandito travolge vigilante, arrestata donna

Dopo essere stati scoperti, uno di loro ha investito un vigilante che nel frattempo stava cercando di fermarli. Poi in due sono riusciti a fuggire mentre una terza complice, l'unica donna, è stata arrestata dai carabinieri di Sesto San Giovanni intervenuti a sirene spiegate.

Furto in hotel: arrestata donna

Serata da 'cinema', quella di lunedì, all'interno del parcheggio del Grand Hotel Duca di Mantova, accanto al centro commerciale Vulcano in via Caltagirone a Sesto San Giovanni (Milano). Attorno alle 23 il personale addetto alla sicurezza ha chiamato il 112 per avvisare della presenza di un trio di ladri intenti ad aprire un furgone lasciato nel posteggio dell'albergo quattro stelle.

Nell'attesa dei carabinieri, uno dei vigilanti ha provato a bloccare la fuga dei malviventi ma è stato letteralmente travolto. Due dei banditi hanno fatto perdere le loro tracce, mentre la terza componente della gang, una donna italiana di 46 anni già nota alle forze dell'ordine, è stata bloccata prima che riuscisse a fuggire. Per lei sono scattate le manette la polso.

Ora le indagini dei militari guidati da Cosimo Vizzino andranno avanti per individuare i due complici della donna: la 'caccia' è aperta.