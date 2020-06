Multe cancellate in cambio di denaro: arrestato agente della polizia locale di Milano

Multe cancellate dal sistema informatico a fronte del pagamento di una cifra in contanti. Questo secondo quanto emerso dalle investigazioni il modus operandi di un 'ghisa' di Milano che martedì 23 giugno è stato messo agli arresti domiciliari dai carabinieri con il supporto della polizia locale.

L'uomo, addetto all'ufficio ingiunzioni della locale meneghina, è accusato di accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica ai danni della pubblica amministrazione e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale. Per questo i militari hanno eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L'indagine 'Ghisa Scura'

Il provvedimento restrittivo è scattato in seguito a quanto emerso nell'ambito dell’inchiesta denominata 'Ghisa Scura', che il 26 luglio 2019 aveva portato all'arresto in carcere di tre donne - un agente e due operatori amministrativi - appartenenti allo stesso comando di Polizia locale e indagate per fatti analoghi a quello del ghisa finito ai domiciliari.

L'arrestato, alterando i dati sul sistema informativo di gestione delle contravvenzioni al codice della strada, avrebbe consentito a cittadini compiacenti di regolarizzare formalmente la loro posizione debitoria derivante da ingiunzioni prefettizie emesse a seguito del respingimento di ricorsi per infrazioni stradali, a fronte del pagamento in contanti di una cifra sensibilmente inferiore a quanto dovuto, che veniva trattenuta da lui stesso, senza che fosse mai versata al Comune.

Gli investigatori hanno documentato la definizione fraudolenta di 71 ordinanze di ingiunzione prefettizie, con un relativo un danno erariale all’Ente comunale stimato in oltre 12mila euro. Accertato anche il coinvolgimento di 33 cittadini (tra cui anche medici, artigiani, ristoratori), che sono stati denunciati in quanto concorrenti, a vario titolo, nell’attività fraudolenta.