Ruba 884 rotoli di carta igienica: vigile di Milano a processo

Un'enorme quantità di carta igienica - per l'esattezza 884 rotoli, per un valore totale di 700 euro -, tre fusti di sapone liquido e cancelleria. Questi gli oggetti rubati da un vigile milanese al comando di polizia locale dove si trovava in servizio. L'uomo, a causa del bizzarro furto, è finito a processo, con l'accusa di peculato, davanti alla decima sezione penale del Tribunale di Milano.

L'agente della polizia locale, un 45enne, stando all'accusa tra giugno e novembre 2016 avrebbe sottratto dall'ufficio anche otto "confezioni di detergente multiuso" e undici pacchetti "di scotch da 10 rotoli".

Secondo quanto sostenuto dalla legale dell'uomo, Tatiana Benelli, il vigile sarebbe affetto da un disturbo da accumulatore seriale e, per questo, avrebbe nascosto tutta la refurtiva - inclusi i moltissimi rotoli di carta igienica - nel box dell'abitazione dove vive, in provincia di Alessandria.