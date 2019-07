Vigile travolto e ucciso: il secondo uomo sul Suv arrestato per concorso in omicidio

Il 12 gennaio 2012, insieme a un complice frattanto condannato in via definitiva, investì con un Suv e uccise il vigile urbano Niccolò Savarino, 42 anni, in via Varè, zona Bovisa. Dapprima condannato (a 2 anni) solo per favoreggiamento, nel 2018 è stato invece indagato per concorso in omicidio e, ora, è stato arrestato su ordine della procura di Milano.

Si tratta di Milos Stizanin: serbo, si trova già in carcere in patria per altri reati. Secondo le indagini era a bordo del Suv guidato da Remi Nikolic, all'epoca minorenne, condannato a 9 anni e 8 mesi in via definitiva (e, dopo 5 anni di reclusione, affidato in prova ai servizi sociali). L'ordinanza della procura è stata già eseguita in Serbia recapitando all'uomo l'apposita notifica.

I legali di Stizanin non sono comunque d'accordo con la nuova accusa al loro assistito e hanno fatto sapere che ricorreranno al Tribunale del Riesame: per loro manca la prova del "rafforzamento di volontà", dell'incitamento a compiere il reato, che sta alla base del concorso in omicidio.

Vigile travolto e ucciso in Bovisa

Quel tragico giorno, Savarino pattugliava la zona della Bovisa con un collega e, notato un camper di rom parcheggiato in modo da ostruire parzialmente l'accesso del parcheggio, chiese a uno di loro di spostarlo. In quel momento un Bmw X5 guidato da Nikolic e con a bordo Stizanin investì il rom fuori dal camper, costringendolo al pronto soccoso. Savarino e il collega si lanciarono in bicicletta all'inseguimento del Suv parandogli davanti ma l'X5 non si fermò e travolse Savarino. Nulla da fare per lui, pur ricoverato al Niguarda in rianimazione.