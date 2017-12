Vigili urbani al freddo con la divisa estiva, perché quella invernale non arriva

Vigili urbani in strada a zero gradi centigradi con la divisa estiva. Succede a Trezzano sul Naviglio, hinterland sud-ovest di Milano, e gli agenti di polizia locale sono letteralmente in rivolta. Non ne possono più di vestirsi con la divisa operativa estiva, la stessa che usano in pieno agosto, anche a dicembre.

All'interno del municipio, la dipendente responsabile della sicurezza sul lavoro ha preso a cuore la questione. Ma pare sia l'unica a interessarsene sul serio, secondo quanto riporta Il Giorno.

La ragione sta nel fatto che, semplicemente, detta divisa invernale non è ancora stata fornita al comando. Ma attenzione: in realtà è già arrivata la divisa invernale "ordinaria", cioè quella che viene indossata in ufficio. Manca ancora quella "da strada". Uno dice: si potrà usare quella "ordinaria" anche per il servizio all'esterno. E invece no, il regolamento è inflessibile.

Alcuni vigili lo hanno chiesto, e si sono sentiti rispondere che avrebbero rischiato sanzioni disciplinari. Una situazione davvero paradossale. Vigili costretti a turni di sei ore all'aperto con una divisa di cotone perché - delle due invernali - quella "da strada" manca. Anche se il Municipio trezzanese ha fatto sapere che nel frattempo le divise operative sono arrivate. Problema risolto? Speriamo.