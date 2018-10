Pompieri volontari, 700 mila euro dalla Regione per finanziare l'acquisto di strumenti tecnici

700 mila euro stanziati dalla regione per sostenere l'attività dei vigili del fuoco lombardi. Lo rende noto Silvia Scurati, consigliera regionale leghista già candidata a sindaco di Bareggio. E una "fetta" dello stanziamento sarà destinata proprio ai vigili del fuoco volontari del Milanese, in particolare quasi 14 mila euro ciascuno per Corbetta e Abbiategrasso e poi ancora Garbagnate, Inveruno e Magenta.

I vigili del fuoco volontari in Lombardia sono circa 1.600. Il bando era riservato alle Onlus e alle associazioni che, tra le loro finalità statutarie, hanno il sostegno a uno o più distaccamenti volontari del corpo. 52 le domande considerate ammissibili. Nel 2017 lo stanziamento era stato di 500 mila euro. "La presenza capillare dei pompieri volontari sul territorio e la loro conoscenza approfondita delle zone dove operano sono un patrimonio unico ed irrinunciabile per rispondere nel migliore dei modi alle emergenze", è il commento di Pietro Foroni, assessore regionale al territorio.

I beneficiari hanno tempo fino alla fine del 2018 per acquistare i mezzi e gli strumenti, tra cui radio portatili, cerca persone, cerca fughe, mezzi di soccorso, termocamere, eettrovenilatori e via dicendo. La provincia di Brescia vanta il record di 17 domande ammesse, poi Como con 7 domande e Milano con 6.

"Regione Lombardia si dimostra sempre in prima linea accanto a chi ogni giorno, con spirito di sacrificio e mettendo a repentaglio la propria vita, presta un servizio prezioso a beneficio di tutta la collettività", ha dichiarato Silvia Scurati, consigliera regionale della Lega ed ex candidata a sindaco di Bareggio spiegando che, tra i distaccamenti che beneficeranno del finanziamento, ci sono Abbiategrasso, Corbetta, Garbagnate, Inveruno e Magenta.