Prende a bottigliate il rivale, poi va in giro con un accetta: uomo fermato dai ghisa milanesi

Ha iniziato a dare in escandescenze in mezzo alla strada. Poi, ha colpito con una bottiglia un uomo che stava aspettando il bus. Quindi, si è allontanato ed è tornato con un'accetta in pugno con la quale ha iniziato a minacciare tutti i passanti. E a porre fine alla sua folle mattinata sono stati i ghisa di Milano, che hanno raccolto le richieste d'aiuto dei testimoni e sono subito intervenuti.

"Missione" in trasferta per gli agenti della polizia locale di Milano, che mercoledì hanno arrestato un uomo di ventinove anni, nigeriano, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Per lui le manette sono scattate in zona piazza Vittorio Veneto, nel quartiere Sampierdarena di Genova, dove i vigili meneghini si trovano dal giorno del crollo del Ponte Morandi.

Il caos, racconta GenovaToday, è iniziato quando il 29enne ha cominciato a discutere con un cittadino pakistano alla fermata dell'autobus. La lite sembrava essersi conclusa solo con urla e minacce, ma dopo qualche minuto l’uomo è tornato impugnando una bottiglia di vetro con cui ha colpito il rivale alla testa. Poi si è nuovamente allontanato, per tornare po dopo con in mano un’accetta che ha iniziato ad agitare davanti a chi incontrava tra via Cantore e via Rossolino. Un passante ha provato a bloccarlo e per tutta risposta ha ricevuto una testata in pieno viso che lo ha costretto ad andare in ospedale.

Nel frattempo era già stata avvisata una pattuglia della polizia Locale di Milano: gli agenti hanno seguito il percorso del 29enne individuandolo in via Nicolò d’Aste, senza più l’accetta. Lì i ghisa sono riusciti a fermare l'uomo nonostante le sue proteste e il tentativo di fuggire a calci e spintoni. Il giovane è stato quindi arrestato.