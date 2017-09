Vigili di quartiere, finalmente si parte: la data è il 2 ottobre

Parte il 2 ottobre il piano dei nuovi vigili di quartiere in 27 quartieri prescelti dall'amministrazione (insieme ai Municipi), dopo l'avvio sperimentale a luglio in nove di questi (uno per Municipio). Lo slittamento di almeno due settimane (anche se ora il comandante di polizia locale Marco Ciacci parla di tempi in linea con quelli dettati dal Comune di Milano) è dovuto alla difficoltà di reperire vigili volontari.

C'è però una novità rispetto a quanto previsto all'inizio: le pattuglie saranno formate da due e non più tre "ghisa", con la possibilità di raddoppiare dove le criticità lo richiedono. Richiesta arrivata direttamente dai Municipi, fanno sapere da piazza Beccaria. La riduzione di entità della singola pattuglia servirà però anche - soprattutto nel Municipio 1 - a "ovviare" alla carenza di "ghisa" che si sono offerti volontari.

Vigili di quartiere: i primi risultati

Sono stati 2.580 gli interventi nelle nove zone sperimentali da fine luglio al 10 settembre. 457 volte l'intervento ha riguardato rifiuti abbandonati per la strada, 421 volte un generico "sicurezza e degrado urbano". La zona con il numero maggiore di interventi è stata finora la 2, con 532 interventi. Sei, infine, gli interventi per reale pericolo.

Vigili di quartiere: tutte le zone che verranno coperte

Municipio 1

Porta Romana

Ticinese

Sarpi - Garibaldi - Brera



Municipio 2

Padova

Martesana

Loreto

Municipio 3

Crescenzago

Lambrate - Rubattino - Ortica

Benedetto Marcello - Morgagni - Bacone

Municipio 4

Rogoredo

Corvetto

Forlanini

Municipio 5

Naviglio Pavese

Gratosoglio

Quaranta

Municipio 6

Barona

Giambellino

Gola - Navigli

Municipio 7

San Siro

Baggio

Olmi - Muggiano

Municipio 8

Vialba

Gallaratese

Villapizzone

Municipio 9

Farini - Stelvio

Comasina

Bruzzano