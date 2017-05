Vigili di quartiere, si cambia: dal 20 giugno solo nei quartieri più a rischio

Sta per avviarsi il progetto dei "nuovi" vigili di quartiere nelle periferie di Milano, voluto fortemente dall'assessore alla sicurezza Carmela Rozza che ha terminato la trattativa con i sindacati per dare il via a una prevenzione studiata in modo del tutto diverso rispetto a quanto fatto finora.

La città di Milano è stata divisa in quattro aree e che i luoghi critici su cui concentrarsi sono stati scelti soprattutto dai diversi Municipi. Gli agenti saranno circa trecento a regime, ma all'inizio qualcuno di meno. I vigili verranno scelti su base volontaria. E si concentreranno su sicurezza e pacifica convivenza nei quartieri di periferia, raccordandosi fortemente con i comandi di zona. Quindi niente più compiti prestabiliti e uguali per tutti, ma di quartiere in quartiere diversi a seconda delle effettive criticità ed esigenze.

Per ogni turno saranno attivi tre vigili, e a Corvetto e San Siro saranno supportati da reparti mobili. La nuova organizzazione partirà il 20 giugno 2017.

Di seguito i quartieri individuati per i vigili di quartiere, Municipio per Municipio.