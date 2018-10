Polizia locale, nel 2018 aumentano gli incidenti stradali. 338 gli arresti dei "ghisa"

Aumentano a Milano gli incidenti stradali, ma scendono quelli mortali. Lo si evince dai dati diffusi dalla polizia locale di Milano, che il 4 ottobre ha festeggiato il 158esimo anniversario dalla fondazione. Marco Ciacci, comandante della polizia locale, ha snocciolato diverse cifre per spiegare le attività quotidiane dei ghisa.

Negli ultimi tempi ci si è focalizzati soprattutto sulla presenza in strada dei vigili urbani: si pensi alle 53 mila segnalazioni prese effettivamente in carico dai vigili di quartiere, il cui servizio è fra l'altro cambiato da qualche tempo per concentrarsi soprattutto sulle zone periferiche più a "rischio".

Finora, nel 2018, i vigili urbani hanno arrestato 338 persone denunciandone oltre 5 mila. Sono stati invece 14 mila, da maggio a settembre, i controlli diurni e notturni nei parchi cittadini. Tornando infine agli incidenti stradali, dall'inizio del 2018 sono stati in media 34 al giorno: 12.600 contro 12 mila scarsi. Sono invece 45 anziché 47 quelli mortali, con una diminuzione del 4%.