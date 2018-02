Incidente sul lavoro, tubo dell'impianto antincendio cade e colpisce due operai

Stavano per andare in pausa pranzo quando uno dei tubi dell'impianto antincendio che stavano montando è caduto su di loro. È di due operai al pronto soccorso il bilancio dell'incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 12 febbraio in una fabbrica di Vignate, hinterland milanese.

Tutto è accaduto poco prima delle 12.20 in un'azienda di via Camporicco che si occupa di rifiuti, dove i due tecnici stavano installando l'impianto antincendio. Entrambi, secondo quanto riferito dai militari del comando provinciale, sarebbero stati colpiti da una tubatura mentre stavano scendendo dal trabattello e in seguito all'urto i due sono caduti al suolo.

È scattata la macchina dei soccorsi e sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il 44enne, colpito in testa dal tubo, è stato accompagnato con l'elisoccorso, in codice giallo, al Niguarda; meno gravi le condizioni del 55enne, trasportato al San Raffaele con l'ambulanza. Fortunatamente entrambi non sono in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Melzo.

È l'ultimo di una serie di incidenti sul lavoro nel milanese, solo a gennaio sono morti cinque lavoratori: quattro alla Lamina di via Rho a Milano, uno a Parabiago.