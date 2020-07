Villa confiscata alla 'ndrangheta a Buccinasco, il boss dei Papalia fa causa al comune e al sindaco

Dopo che la sua villetta è stata confiscata e trasformata in una struttura per minori, il boss 'ndranghetista Rocco Papalia ha fatto causa al comune di Buccinasco e al sindaco Rino Pruiti. Al centro della contesa l'uso del cortile della palazzina in cui abita, dove a lui e alla moglie lo Stato ha confiscato due appartamenti, un box e una taverna. Ad annunciare la vicenda lo stesso primo cittadino di Buccinasco.

Dopo 26 anni di carcere e un periodo in una casa lavoro in Abruzzo, scrive Pruiti, "invece di chiedere scusa e di pentirsi, invece di chiedere il perdono ai parenti delle sue vittime, appena tornato, una volta riaperti i tribunali dopo la pandemia, ha fatto causa civile al comune di Buccinasco e a me, perché vuole l’uso del cortile dove ci sono i box confiscati dallo Stato e dati in uso al comune (li usiamo come magazzino)".

"Naturalmente - continua il sindaco - lui e la sua signora, non se ne farebbero nulla di questi 4 metri quadrati di cortile cementato, non si può sostare lì né fare nessuna attività condominiale, evidentemente il loro scopo è un altro: continuare la sfida allo stato e contrastare l’azione culturale e sociale che in quel luogo stiamo svolgendo dal 2015. Vogliono cancellare quel confine che è costato tanto sangue e dolore e fatica di persone oneste".



"La prima udienza è fissata per il 15 novembre . conclude Pruiti - la Giunta ha subito nominato un legale e ci opporremo con qualsiasi mezzo lecito a questa richiesta indecente. L'agenzia per i beni confiscati del nord Italia, tramite il suo Presidente Roberto Giarola, mi ha assicurato la sua piena collaborazione, informerò la Prefettura di Milano e il ministero degli Interni. Chiedo a tutta la città di sostenere le iniziative che la mia amministrazione metterà in campo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non è la prima volta che il sindaco e la cittadinanza si trovano a subire l'affronto di questo personaggio - hanno commentato in una nota la segretaria de Pd metropolitano di Milano, Silvia Roggiani e e la presidente dell'Assemblea Rosa Palone -, non sarà l'ennesima minaccia a intimorire un bravo amministratore. Siamo con il sindaco Pruiti, a difesa della legalità, contro ogni forma di prevaricazione da parte della criminalità organizzata".