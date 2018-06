La villa di Formigoni in Sardegna sta cadendo a pezzi: 13 vani, piscina e parco sul golfo

Sta "cadendo a pezzi" la villa in Costa Smeralda, ad Arzachena (Sassari), dove Roberto Formigoni trascorreva parte delle sue vacanze con l'amico Alberto Perego, metà della quale è posta sotto sequestro in vista della confisca nell'ambito del processo sul caso San Raffaele/Maugeri.

Risulta così deteriorata da aver bisogno di lavori per circa 340 mila euro. Della casa, 13 vani, una piscina e un parco, che si affaccia sul Golfo del Pevero si è parlato in aula prima del rinvio della sentenza d'Appello per l'ex presidente lombardo, l'ex direttore amministrativo della Maugeri Costantino Passerino ed altre due persone.

Tramite il suo legale, Perego, assolto in primo grado e nominato custode della casa a lui intestata, ha chiesto di nuovo alla Corte il dissequestro della parte dell'immobile ancora con i 'sigilli', riproponendo l'acquisto per 1,3 milioni di euro o, in alternativa, alla cifra che i giudici stabiliranno. Proposta che ha incassato il parere negativo della Procura generale.

La procura della corte dei conti di Milano ha eseguito un sequestro conservativo di cinque milioni di euro all'ex governatore di regione Lombardia - che ha poi smentito - nell'ambito del processo sul caso Maugeri.

In quel dibattimento il Celeste era stato condannato a sei anni di carcere e a maggio scorso si era visto rifiutare una proposta di patteggiamento a due anni, poi in realtà negata dallo stesso Formigoni che aveva di nuovo giurato sulla sua innocenza.