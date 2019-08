La batteria dell'iPhone gli esplode in tasca: ferito ragazzo di 14 anni

Aveva l'iPhone nella tasca destra dei pantaloni. E in pochi istanti è esploso provocandogli delle ferite alla gamba. Non è successo in qualche posto sperduto del mondo, ma qualche giorno fa a Villasanta (provincia di Monza e Brianza). Protagonista dell'accaduto un ragazzino di 14 anni che ha riportato alcune bruciature alla gamba. La notizia è stata pubblicata sulle colonne del Giornale di Vimercate.

A innescare l'esplosione del telefono, un iPhone 6, sarebbe stata la batteria. Lo smartphone incandescente ha prima bruciato la tasca dei pantaloni e poi è caduto fino all'altezza della coscia. Tutto mentre il giovane stava passeggiando per Villasanta insieme alla madre.

"Mi trovavo qualche metro dietro di lui, quando ho visto un fumo bianco, e acre, fuoriuscire dalle sue gambe", ha raccontato sulle colonne del giornale locale. In pochi secondi il giovane si è liberato dello smartphone incandescente prima che potesse causargli lesioni più gravi.