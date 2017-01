Incendio a Vimodrone, donna bloccata a letto tra le fiamme: salvata dai vicini di casa | FOTO

Incendio sabato sera a Vimodrone, teatro di un rogo che ha distrutto un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 32 di via Giacomo Leopardi.

Le fiamme sono divampate, per cause ancora in corso di accertamento, verso le 20, mentre all’interno dell’abitazione si trovava soltanto una donna. A evitare che il tutto si trasformasse in tragedia è stato il coraggio di Paolo, un ragazzo di ventidue anni, di suo padre e di un altro inquilino del palazzo.

Il giovane, infatti, mentre usciva per incontrare alcuni amici, si è accorto che dall’abitazione della donna proveniva fumo e uno strano odore di bruciato. A quel punto, lui, il genitore e il terzo condomino hanno sfondato la porta dell’appartamento e hanno salvato la vittima, che era a letto, riuscendo a portarla fuori dalla casa.

A spegnere le fiamme, che hanno distrutto l’appartamento, ci hanno invece pensato i vigili del fuoco, intervenuti in gran numero sul posto. In via Leopardi, a coordinare le operazioni, sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Milano.

La donna, sotto choc e intossicata, è stata ricoverata in codice giallo in ospedale. Paolo e gli altri due uomini, invece, hanno rifiutato le cure e non hanno riportato particolari ferite.

VIDEO | Vimodrone, la casa in fiamme