Assalto al benzinaio con la ruspa: scappano a mani vuote dal self-service di Vimodrone

Assalto al distributore con la ruspa. È successo all'alba di martedì 3 dicembre quando una banda composta da tre malviventi ha cercato di sradicare la colonnina self service della stazione di servizio Tamoil sulla strada provinciale Padana Superiore a Vimodrone.

I ladri, secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni che stanno indagando sul fatto, sono entrati in azione intorno alle 4.35 a bordo di un mezzo rubato in una cava nelle vicinanze. Secondo quanto trapelato pare che il terzetto non sia riuscito a rubare neanche una banconota e sia scappato a mani vuote.

Qualche elemento utile per le indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona e del distributore che con ogni probabilità avrebbero ripreso ogni mossa dei malviventi.

I precedenti della "Banda della ruspa"

E ora i furti con la ruspa sono tre. Tutti in poco più di due mesi. Tutti a cavallo tra Brianza e Milanese. E non è escluso che la banda sia composta dagli stessi componenti.

Il primo colpo era stato messo a segno il 7 ottobre a Cornate d'Adda quando la banda aveva assaltato la stazione di servizio Q8 di via Berlinguer.

Un furto analogo era stato messo a segno 35 giorni dopo, lunedì 11 novembre, alla Q8 Easy sulla Milano-Meda a Paderno Dugnano.

I furti di ruspe e trattori

A metà novembre, invece, alcuni agricoltori dei comuni attorno a Rho avevano denunciato di aver subito furti di trattori mentre mercoledì 27 novembre gli agenti della polizia locale di Rho avevano arrestato un ladro che insieme a un complice stava scappando con un escavatore rubato da un cantiere.