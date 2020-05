Violentata, aggredita e rapinata in strada a Milano: attimi di terrore per una ragazza

È stata aggredita, violentata e rapinata in strada. Per lei, ragazza di 25 anni, sono stati interminabili attimi di terrore. E il presunto responsabile dell'aggressione, un 28enne romeno, sono scattate le manette con l'accusa di violenza sessuale e rapina. È successo all'angolo tra via Bramnanino e Amrogino de Predis a Milano (zona Mac Mahon) nella notte tra sabato e domenica 17 maggio.

Tutto è accaduto alla 1.30 quando i militari del nucleo radiomobile sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un passante che aveva soccorso la giovane. All'arrivo dei carabinieri l'uomo ha fornito una descrizione del malvivente che è stato individuato poco lontano e braccato.

La ragazza, una 25enne italiana, ha riferito ai carabinieri che poco prima il 28enne l'aveva palpeggiata nelle parti intime, rubato la borsetta e spintonata a terra per scappare. La vittima, incolume, è stata trasportata alla clinica Mangiagalli. Il 28enne, senza fissa dimora, nullafacente e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per violenza sessuale e rapina, accompagnato nella casa circondariale di San Vittore.