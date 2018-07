Lega una donna col nastro adesivo e la stupra in un bar: violentatore arrestato a Milano

E' stato arrestato in meno di trenta ore l'uomo che ha stuprato una donna cinese la notte tra il 18 e il 19 luglio in un bar in viale Dante a Piacenza. Si chiama Nicolae Istrati ed è un romeno di 34 anni. Lo hanno bloccato i carabinieri del Nucleo Investigativo e quelli dell'Aliquota Operativa del Norm di Piacenza a Milano in zona viale Forlanini. E' accusato di violenza sessuale, sequestro di persona, rapina e anche evasione: era agli arresti domiciliari perché stava scontando una pena per diversi reati. Ora si trova nel carcere di San Vittore.

I carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Emilio Pisante, lo stava braccando da quella notte. Da quanto ricostruito dopo la violenza sarebbe tornato a casa a prendere alcuni abiti e poi avrebbe scritto un messaggio al datore di lavoro: "Mi licenzio", era un operaio. Doveva allontanarsi dalla città nel più breve tempo possibile. Mentre la donna veniva ascoltata, medicata e sostenuta psicologicamente, i militari erano sulle sue tracce. Lo hanno trovato a piedi in viale Forlanini a Milano in procinto, probabilmente, di salire a bordo di un treno: non ha opposto resistenza.

L'uomo verso mezzanotte e mezza si è presentato al bar. Dentro c'era solo la sua vittima: stava chiudendo il locale. L'ha bloccata e legata con del nastro adesivo e con un grembiule. Le ha tappato la bocca e ha abusato di lei per almeno tre ore. In quel lasso di tempo avrebbe anche mangiato e cercato di scassinare, invano, i videopoker. La donna che ha circa 40 anni, è riuscita a liberarsi quando il suo aguzzino ha avuto un momento di distrazione. E' scappata in strada e ha urlato fino a quando è stata soccorsa. Per le lesioni riportate ha ricevuto una prognosi di 20 giorni.