Aggredisce e tenta di violentare una donna sul treno: lei lo rivede e lo fa arrestare

Mentre era in stazione si è imbattuta in un uomo che, nel mese di settembre, aveva cercato di aggredirla e violentarla. E l'ha fatto arrestare. E' successo a Sesto San Giovanni mercoledì sera. La donna ha telefonato al numero di emergenza 112 e sul posto è intervenuta la polizia, che ha individuato l'uomo.e lo ha fermato.

L'episodio dell'aggressione risale al 16 settembre a bordo di un treno per Lecco, che lei prende tutti i giorni e che, da quel momento, ha cercato di prendere sempre in compagnia di qualcuno. In una occasione, i due si sono anche rivisti e lui l'ha minacciata ("tanto, ti troverò da sola un giorno"). E lei fino ad adesso non era riuscita ad avvertire in tempo la polizia. Durante l'aggressione, lui l'aveva bloccata e palpeggiata mettendole anche una mano sulla bocca per evitare che urlasse e chiedesse aiuto.

La donna era riuscita a liberarsi dalla morsa del bruto e a scappare. Da quel giorno è iniziato il suo incubo, fino alla "liberazione", mercoledì sera, con il fermo dell'uomo, un 33enne di orogini egiziane.