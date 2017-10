Palpeggia una donna da dietro, poi la picchia: uomo arrestato per violenza sessuale sulla 90

Le si è avvicinato da dietro e ha iniziato a toccarla insistentemente. Poi, quando la vittima ha reagito, l'ha aggredita. Quindi, ha dovuto arrendersi alla reazione di tutti i presenti, che sono intervenuti e lo hanno bloccato.

Un uomo di trentanove anni - un cittadino serbo con precedenti - è stato arrestato mercoledì dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale. Teatro delle molestie, pesantissime, è stato un filobus della linea 90, da tempo al centro di una emergenza sicurezza, con i mezzi che diventano spesso ritrovo di scippatori, ladri e ubriachi.

Poco dopo le 12 di mercoledì - mentre la 90 si trovava in viale Toscana -, il trentanovenne si sarebbe piazzato dietro a una donna di trenta anni, cittadina moldava, e avrebbe iniziato a toccarla insistentemente nelle parti intime. La vittima - stando a quanto ricostruito dalla Questura - avrebbe subito reagito e si sarebbe allontanata, causando la reazione dell'aggressore che l'avrebbe colpita con due violenti schiaffi al volto.

A quel punto, accortisi di quanto stava accadendo, gli altri passeggeri sono intervenuti: alcuni hanno difeso la trentenne e altri hanno accerchiato il molestatore, bloccandolo. A bordo del bus è poi arrivata la polizia, che ha fatto scattare le manette con l'accusa di violenza sessuale e accompagnato il trentanovenne a San Vittore.

Poche ore dopo, all'alba di giovedì, la stessa sorte - sempre in viale Toscana - è toccata a un cittadino tunisino di ventotto anni, anche lui arrestato per violenza sessuale. Il giovane, stando a quanto accertato dagli agenti, avrebbe abusato di una cinquantenne in strada per poi aggredirla.

Video | Un viaggio da incubo sulla 90 di Milano