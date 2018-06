Violenza sessuale sull'aereo: "Mi ha palpato e slacciato la cerniera". Condannato

Un manager di 35 anni è stato condannato per violenza sessuale nei confronti del vicino di posto, un professionista 30enne, a bordo di un aereo. Il giudice del primo grado lo ha condannato a un anno e otto mesi di reclusione oltre al pagamento di un risarcimento di 100 mila euro. La vicenda è avvenuta - riferisce Repubblica - su un volo da Valencia a Milano.

I due giovani non si conoscevano. Le versioni sono diametralmente opposte e non sono stati trovati riscontri né con le hostess e gli stewart del volo né con altri passeggeri. La vittima ha riferito che, mentre dormiva, ha sentito un palpeggiamento alle parti intime: ha pensato che l'altro volesse rubargli qualcosa e ha finto di continuare a dormire per capire cosa stava accadendo. Poi, però, l'altro gli ha slacciato la cerniera dei pantaloni.

La versione del condannato è del tutto diversa: questi ha riferito che avere semplicemente urtato il bracciolo che divide i due posti mentre rovistava nella sua giacca (che aveva appoggiato lì in mezzo) per cercare il cellulare. Al momento i magistrati hanno dato ragione alla vittima. Il 35enne è stato condannato anche all'interdizione dai pubblici uffici. Probabile il ricorso in Appello.