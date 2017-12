Palpeggia una bimba in ambulanza davanti alla madre: 50enne preso per violenza sessuale

Ha molestato una ragazzina di 10 anni mentre la stava trasportando a bordo di un'ambulanza verso l'ospedale San Paolo di Milano. L'uomo, un volontario di 50 anni, ha agito con disinvoltura davanti alla madre della minore, che ha urlato e ha cercato di bloccarlo. Poi ha avvisato i carabinieri che hanno arrestato il 50enne all'arrivo al pronto soccorso.

La vicenda, divulgata sulle pagine di Il Giorno, è stata confermata dai carabinieri. Teatro della violenza un mezzo Croce del territorio del Sud Milano. E' successo il 13 dicembre, e l'arresto è stato eseguito dai militari del Nucleo radiomobile. In manette, con l'accusa di violenza sessuale aggravata, è finito un italiano di Lacchiarella, incensurato.

L'uomo, soccorritore e non capo equipaggio, intorno alle 23, era intervenuto per aiutare la bambina, italiana, che a causa della febbre alta necessitava di cure mediche. Durante la permanenza nell'abitazione della minore per il rilevamento dei parametri vitali, la madre aveva notato l'uomo accarezzare la figlia sulla schiena, da sopra il pigiama, ma aveva ritenuto la cosa un mero gesto di affetto.

Successivamente, però, nel corso del trasporto a bordo dell'ambulanza, l'uomo, approfittando di un momento di distrazione della madre, impegnata in una conversazione al cellulare, e del collega, intento a compilare la prevista documentazione di soccorso, ha palpeggiato la minore dal seno fino al pube, da sopra il pigiama. Cercando di nascondere la mano con la cartellina contenente documentazione da compilare. A quel punto la madre, che ha notato con la coda dell'occhio la scena, è intervenuta.

Giunti presso la struttura sanitaria, la madre ha chiesto aiuto ai militari del Radiomobile, sul posto per altri motivi, ai quali ha riferito l'accaduto. I carabinieri, effettuati immediati accertamenti, hanno arrestato l'uomo che è stato rinchiuso a San Vittore.