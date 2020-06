Minaccia di morte la compagna e la costringe a fare sesso: arrestato per violenza sessuale

Minacce di morte per costringerla a fare sesso. Maltrattamenti e violenze andate avanti per due mesi, tra maggio e giugno, fino a quando finalmente i carabinieri non lo hanno arrestato. A finire in manette è un 45enne italiano.

L'uomo, pluripregiudicato, è stato bloccato nella mattinata del 25 giugno dai militari della Stazione di Opera. I carabinieri sono intervenuti per eseguire di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Milano per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Il provvedimento è stato emesso a seguito delle indagini svolte successivamente alla denuncia della compagna dell'uomo. Gli accertamenti hanno permesso di riscontrare gravi elementi di colpevolezza nei confronti del 45nne che nei mesi di maggio e giugno aveva maltrattato fisicamente e psicologicamente la compagna, minacciandola di morte e costringendola a subire rapporti sessuali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il pregiudicato, tra l'altro, aveva manifestato nei confronti della donna una gelosia morbosa, quasi assillante. Il soggetto attualmente è rinchiuso presso la casa circondariale di San Vittore.