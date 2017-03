Violenze, maltrattamenti e stalking: 40 arresti dei carabinieri nel 2017

Non solo la ricerca immediata dei responsabili e l'arresto o l'allontanamento dalla casa familiare, ma anche l'accompagnamento delle vittime presso le strutture sanitarie e l'attenzione nei confronti delle "vittime secondarie", i bambini della famiglia in cui si è consumata la violenza stessa. I carabinieri del comando provinciale di Milano sono impegnati ad ampio spettro sul fronte della violenza di genere e della protezione delle fasce deboli della popolazione.

Nel 2016 sono stati 180 gli arresti per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia, mentre 69 sono i violenti deferiti all'autorità giudiziaria per gli stessi reati nel 2017, di cui 40 tratti in arresto. Fin dal 2016, i carabinieri di Milano notano un miglioramento della situazione: i reati di natura sessuale sono diminuiti di oltre il 6% (431 i casi nel 2016 nelle province di Milano e Monza-Brianza, 273 nella sola Milano), grazie ad una maggiore sensibilità sul problema e al clima di più forte condanna sociale della violenza.

E' sempre più forte la consapevolezza, soprattutto tra le donne straniere, che la violenza subìta costituisce un reato, con conseguente aumento delle denunce presso le caserme dei carabinieri. Il comando provinciale intanto prosegue nella formazione dei comandanti di stazione e del personale femminile per aumentare la capacità di investigare ma anche di riconoscere in tempo gli "indicatori" della violenza, cercando anche di instaurare un rapporto di fiducia con la vitima.

«L’impegno di tutti i militari dell’Arma milanese è costantemente volto alla protezione della donna con operazioni non solo orientate a prevenire e reprimere episodi criminosi, ma spesso anche a soccorrere bambini e altri congiunti, vittime secondarie della medesima violenza», ha commentato Canio Giuseppe La Gala, comandante provinciale dei carabinieri: «Rinnovo l’invito a tutte le donne vittime di violenza a segnalare alle stazioni dei carabinieri presenti sul territorio ogni situazione potenziale di pericolo per la sicurezza personale, denunciando i comportamenti violenti e vessatori posti in essere nei loro confronti. Troveranno carabinieri appositamente formati, pronti ad accogliere ogni genere di segnalazione, a fornire adeguato supporto e a intervenire per porre fine a situazioni ormai irreversibili».