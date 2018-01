Assale mamma e figlia sul taxi, le molesta e le rincorre nudo in strada: arrestato un 23enne

Quando ha visto le due donne - madre e figlia - che scendevano dal taxi, è entrato in azione. Prima si è scagliato contro la più anziana, che è riuscita a fuggire. Poi, ha letteralmente assalito la seconda vittima, bloccandola e molestandola. Quindi, dopo che la donna era riuscita a liberarsi, l'ha inseguita ancora, prima di essere fermato dalla polizia.

Un ragazzo di ventitré anni - Mohamed M., cittadino della Guinea richiedente asilo politico con precedenti per furto, rapina e resistenza - è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì con l'accusa di violenza sessuale.

Le molestie dopo il pronto soccorso

Poco dopo l'1.20, stando a quanto accertato dagli agenti, il ventitreenne - completamente ubriaco - si trovava in giro in zona Comasina con un monopattino. Proprio in quel momento, nella stessa strada sono arrivate madre e figlia, di ottantatré e sessantasei anni, di ritorno da una visita al pronto soccorso.

Quando le due donne sono scese dal taxi - la figlia avrebbe dovuto accompagnare la madre e ripartire -, il ragazzo si è avvicinato e ha iniziato a palpeggiare l'anziana, che è riuscita a scappare nel portone del suo condominio. A quel punto, il giovane ha spinto l'altra donna nel taxi, si è spogliato e l'ha toccata.

In difesa della vittima sono subito intervenuti il taxista e una donna che si trovava a passare da lì, che hanno dato modo alla sessantaseienne di fuggire. Terrorizzata, la signora si è nascosta proprio nell'auto della passante, dove l'aggressore - totalmente nudo - ha cercato nuovamente di aggredirla.

A mettere fine alla follia, poco dopo, ci hanno pensato gli agenti delle Volanti, che hanno ammanettato e arrestato il ventitreenne. Venerdì, il ragazzo sarà processato per direttissima.