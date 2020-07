Denunciato dalla ex di 42 anni per violenza sessuale, trovato in albergo: 19enne ai domiciliari

E' accusato di violenza sessuale aggravata e altri reati ai danni di una sua ex: M.D., un giovane di 19 anni, è stato rintracciato dai carabinieri di Gropello Cairoli (Pavia) in un albergo del paese. Per i giudici deve stare ai domiciliari, per cui i militari lo hanno arrestato e portato nella residenza del titolare della ditta di Cassina de' Pecchi (Milano), per la quale lavora con la mansione di giardiniere.

Il 19enne, residente nel Napoletano a Sant'Antimo, è finito nei guai dopo che una donna di 42 anni, con la quale aveva in precedenza avuto una relazione sentimentale, lo ha denunciato per atti persecutori, violenza sessuale aggravata, estorsione e lesioni personali aggravate.

Di qui il provvedimento degli arresti domiciliari in forma cautelativa, prescritto dall'autorità giudiziaria ed eseguito martedì 14 luglio dai carabinieri.