Aggredita mentre è in bici lungo il Naviglio: un giovane abusa di lei e poi scappa

L'ha spinta dopo averla affiancata in bicicletta e, dopo averla fatta cadere, ha abusato di lei, infine è scappato senza lasciare tracce. E' successo sull'Alzaia del Naviglio Grande, sabato sera intorno alle dieci, nel tratto fra Trezzano e Gaggiano. La donna, una 48enne, stava tornando a casa dal lavoro. E' stata sorpresa da uno sconosciuto in bicicletta, sui 25-30 anni, che l'ha affiancata in bicicletta e l'ha spintonata fino a farla cadere; poi l'ha tenuta ferma e l'ha palpeggiata.

Al termine della violenza, lei è ruscita ad alzarsi e a tornare a casa, dove si è sfogata con i familiari. Poi ha sporto denuncia ai carabinieri (indaga la compagnia di Abbiategrasso). Ora è caccia all'aggressore: sarebbe un italiano, o comunque parla bene la lingua, e avrebbe i capelli castani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le immagini di videosorveglianza - riporta il Giorno - non avrebbero ancora fatto emergere dettagli tali da identificare il bruto. Si cercano anche eventuali testimoni dell'aggressione, che potrebbero avere assistito alla violenza o, almeno, sentito le urla della donna, che sul momento ha gridato chiedendo aiuto, ma invano.