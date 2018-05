Droga dello stupro e violenza di gruppo: gli arrestati si dicono innocenti

Hanno negato di avere fatto bere alla vittima un drink "mixato" con la "droga dello stupro" e hanno anche negato la violenza sessuale i tre imputati al processo che si tiene a Milano per un episodio che risale alla sera del 13 aprile 2017, iniziato in un locale milanese di via Crema (zona Porta Romana) e terminato a Bellusco, in provincia di Monza-Brianza.

La vittima, 21 anni all'epoca dei fatti, aveva accettato l'appuntamento di un suo conoscente, il 29enne Marco Coazzotti di Casorate Primo, ed era uscita con lui e due amici (il 22enne Guido Guarnieri di Milano e il 48enne Mario Caputo di San Donato) per recarsi al Why Not Next. Nel locale, secondo quanto evinto anche dalle immagini di sorveglianza, avrebbero versato nel bicchiere della ragazza una dose di benzodiazepine, altresì chiamata "droga dello stupro".

Secondo le indagini, durate diversi mesi, i tre hanno poi portato la giovane a Bellusco in un appartamento nelle disponibilità di uno di loro e avrebbero abusato di lei. La clinica Mangiagalli, successivamente, ha confermato segni di violenza sessuale e livelli troppo elevati di benzodiazepine nel sangue.

I tre imputati ora hanno categoricamente smentito di avere abusato della ragazza e anche di averle versato la sostanza stupefacente nel drink. Uno dei tre ha raccontato di essere andato a dormire per circa tre ore dopo l'arrivo a Bellusco e, al risevglio, di avere trovato la ragazza "in mutande perché si era sporcata dopo il vomito", e gli amici vestiti.

La giovane si era presentata dai carabinieri la stessa mattinata successiva perché, pur non ricordando nulla della serata, sentiva la sua voce urlare "Basta, basta!". Alla Mangiagalli, tra le altre cose, hanno trovato due campioni di Dna maschile e i segni di violenza. Al processo, però, i tre imputati hanno scelto di dichiararsi assolutamente innocenti.