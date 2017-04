Palpeggia anziana, lei reagisce dandogli calcio forte nelle parti intime

Si è intrufolato nella casa di una donna di 75 anni. E l’ha palpeggiata. Senza pensarci un secondo, il 24enne, un distributore di volantini di origini pakistane, incensurato, è saltato addosso all’anziana. L’ha toccata, palpeggiandole le parti intime.

La reazione della 75enne però è arrivata inaspettata. Per nulla intimorita, la pensionata ha assestato un calcio nelle parti intime al 24enne. Impietrito dal dolore, il ragazzo si è beccato anche un pugno in faccia. Il pakistano ha avuto appena la forza di fuggire fuori dall’appartamento.

La donna ha chiamato i carabinieri di Seregno, spiegando cosa era successo. Gli uomini del capitano Danilo Vinciguerra con estrema rapidità hanno setacciato palmo a palmo il quartiere periferico di Carate Brianza.

Pochi minuti e il 24enne è stato rintracciato, mentre fingeva di distribuire volantini nelle cassette della posta, come se non fosse accaduto nulla. E’ stato arrestato per violenza sessuale. Turbata e un po’ scossa, ma in buona salute, la 75enne.