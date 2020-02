Milano, molesta e palpeggia una turista di 24 anni in metro: arrestato per violenza sessuale

Si è 'incollato' a un gruppo di turiste dello Singapore. Ne ha puntato una. Si è piazzato dietro di lei e dopo avergli appoggiato le parti intime con invadenza, ha iniziato a palpeggiarla con le mani. Un 68enne italiano è stato arrestato per violenza sessuale dagli uomini della polmetro che da lontano hanno assistito alla scena nel pomeriggio di mercoledì.

Maniaco in azione sulla metro rossa

Stando a quanto riferito dalla questura, verso le 18 gli agenti hanno notato l'atteggiamento sospetto del pensionato. L'uomo dopo aver aspettato a lungo in una fermata è salito su un treno della linea rossa proprio inseguendo il gruppo di turiste. Una volta sul convoglio, all'altezza della fermata Wagner, il 68enne è passato all'azione.

La vittima, una 24enne, ha spiegato agli agenti che in un primo momento credeva che l'uomo si fosse appoggiato a lei per via della calca. La ragazza è stata rincuorata dall'intervento pressoché immediato dei poliziotti che stavano già tallonando il sospettato.