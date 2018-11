Aggredisce coppia di giovani e violenta la ragazza: condannato a 10 anni di carcere

Aggredì una coppia di fidanzati che si erano appartati in auto nella periferia sud di Milano, in un parcheggio adiacente a un parco tra via Peressutti e via Chopin; poi picchiò il ragazzo, che aveva 23 anni, e stuprò la ragazza, che ne aveva 19; infine li minacciò puntando loro una pistola poi rivelatasi un'arma giocattolo. Ora l'uomo, un colombiano irregolare in Italia di 26 anni, Freylin David Lopez Villa, è stato condannato a 10 anni di reclusione.

La sentenza è arrivata il 6 novembre, mentre l'episodio risale a marzo del 2018. L'ha firmata il gup Guido Salvini al termine del processo con il rito abbreviato. Il 26enne tenne in ostaggio i giovani per ore, ma si è sempre proclamato innocente, spiegando di avere chiesto un accendino ai due e di avere semmai reagito male per la risposta scortese ricevuta, e aggiungendo di non ricordarsi nient'altro a causa dei funghi allucinogeni ingeriti.

Il pubblico ministero Luca Gaglio aveva chiesto 8 anni ma il gup ha deciso per 10 anni di reclusione. Le motivazioni saranno pubbliche tra due mesi. La coppia aggredita si è costituita parte civile nel processo.

Il 26enne è stato incastrato tramite alcune foto pubblicate su Facebook, attraverso cui la 19enne lo ha riconosciuto, e per una felpa catarifrangente che indossava la sera della violenza e che i carabinieri hanno trovato a casa di sua sorella, dove l'aggressore avrebbe trascorso la notte subito dopo la follia.