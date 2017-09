Milano, pedofilo abusa di una ragazzina di 13 anni in un condominio: 'caccia' al violentatore

Altro episodio di violenza sessuale contro una minorenne a Milano. Stesse modalità delle molestie contro la bambina di 6 anni a Chinatown: all'interno di un condominio e in pieno pomeriggio. Il caso, anche stavolta, è in mano agli agenti della Squadra Mobile guidata da Lorenzo Bucossi. Per il momento però - come sempre in queste circostanze - c'è il massimo riserbo.

Mercoledì pomeriggio, dopo le 14, via Rubens in zona De Angeli, una ragazzina di 13 anni viene avvicinata da uno sconosciuto all'interno del proprio condominio. Probabilmente, il pedofilo la stava pedinando da prima. L'uomo la blocca e la fa tacere, poi la trascina giù in un luogo più 'nascosto' e la molesta. Finita la violenza, la minore, sotto choc, corre in casa e racconta l'accaduto ai genitori.

L'adolescente è stata portata per accertamenti alla clinica Mangiagalli, dove c'è un centro specializzato, che nell'ultimo mese ha - purtroppo - avuto parecchio lavoro: con l'81enne violentata al parco Nord e la canadese violentata da un tassista abusivo in zona Crescenzago. Adesso gli uomini della Mobile stanno scandagliando le telecamere della zona e sentendo i potenziali 'testimoni' nella speranza di dare un volto al mostro.