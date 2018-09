Risponde a un annuncio di lavoro su Facebook e va al 'colloquio': donna violentata e picchiata

L'ha adescata con un finto annuncio di lavoro. Poi, una volta che lei è arrivata a casa sua, l'ha picchiata e violentata.

Un uomo di trentanove anni, un cittadino romeno, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Corsico in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale e lesioni personali.

A fine agosto, stando alle prime informazioni apprese, il 39enne avrebbe picchiato e poi stuprato una giovane donna nel suo appartamento. L'arrestato aveva adescato la vittima grazie a un annuncio pubblicato su Facebook, attraverso un falso profilo di donna, per la ricerca di una badante.

Quando la donna si era presentata all'appuntamento, era scattata la violenza, con l'uomo che aveva finto di portarla a casa della presunta datrice di lavoro.

Giovedì mattina, gli stessi carabinieri di Corsico avevano arrestato un altro uomo - un marocchino di trenta anni irregolare in Italia e pregiudicato - per violenza sessuale, rapina e sequestro di persona. Il giorno precedente, il trentenne - tassista abusivo - si era offerto di riaccompagnare a casa una donna conosciuta in discoteca, ma l'aveva costretta a seguirlo nella sua abitazione e lì l'aveva violentata e poi chiusa in bagno.