Ragazzina di 13 anni abusata in un condominio di Milano: la polizia ferma il presunto pedofilo

È stato fermato dalla polizia l'uomo che nel pomeriggio di mercoledì 27 settembre ha molestato una ragazzina di 13 anni in via Rubens a Milano. Si tratta di un cittadino italiano di 47 anni, già condannato negli anni scorsi per numerose violenze sessuali avvenute a Genova.

Gli investigatori della squadra mobile guidati da Lorenzo Bucossi e coordinati dal pm Gianluca Prisco lo hanno individuato poche ore dopo la violenza, avvenuta nell'androne di un palazzo. Al momento sembra che non ci siano legami con altre violenze avvenute in città di recente, a partire da quella subita da una bimba cinese di 6 anni in via Paolo Sarpi, piena Chinatown milanese.

Via Rubens: ragazzina violentata in un palazzo

Tutto è accaduto mercoledì pomeriggio intorno alle 14 in via Rubens (zona De Angeli). Una ragazzina di 13 anni è stata avvicinata da uno sconosciuto all'interno del proprio condominio. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe seguito la ragazzina e una volta arrivati vicino al palazzo l'ha bloccata. Le ha messo le mani davanti alla bocca per farla tacere, poi l'ha trascina giù in un luogo più 'nascosto' dove l'ha molestata. Finita la violenza, la minore, sotto choc, è corsa in casa e racconta l'accaduto ai genitori.

L'adolescente è stata portata per accertamenti alla clinica Mangiagalli, dove c'è un centro specializzato, che nell'ultimo mese ha - purtroppo - avuto parecchio lavoro: con l'81enne violentata al parco Nord e la canadese violentata da un tassista abusivo in zona Crescenzago.