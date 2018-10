Violentò due ragazze dopo aver dato loro un passaggio in auto: condannato

A luglio 2016 e novembre 2017 stuprò due ragazze dopo averle fatte salire nella sua auto, all'uscita della discoteca Old Fashion, per portarle a casa. Ora l'uomo, che ha 30 anni, è stato condannato a otto anni con rito abbreviato. La condanna è stata inflitta dal gup milanese Natalia Imarisio. La procura aveva chiesto per lui una condanna più pesante, a quattordici anni e mezzo, ma una delle aggravanti è caduta.

Una delle due vittime, il 5 ottobre, era presente alla lettura della settenza. Secondo le indagini condotte dalla squadra mobile di Milano, che arrestò l'uomo a gennaio del 2018, le dinamiche furono molto simili. In entrambe le occasioni l'uomo, come "tassista" abusivo, accolse in auto le vittime davanti alla medesima discoteca più o meno alla stessa ora, verso le 5 di mattina, insieme ad amici delle due ragazze. Accompagnò a casa prima gli amici e poi commise le violenze sessuali.

Durante uno dei due episodi, la vittima aveva girato un video di pochissimi secondi, quando era ancora con gli amici, mentre mangiavano patatine fritte da una vaschetta di plastica. Un video divenuto fondamentale per gli investigatori per riconoscere il violentatore: era infatti chiaramente visibile un cuore di stoffa appeso allo specchietto retrovisore.