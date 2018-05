Tassista stupra, rapina e scaraventa fuori dall'auto in corsa una prostituta 20enne: preso

Prima si è avvicinato e l'ha fatta salire sul suo taxi. Voleva avere un rapporto sessuale senza preservativo e quando lei si è rifiutata l'ha stuprata. Non solo: prima di scaraventarla giù dall'auto in corsa e scappare le ha rubato tutto quello che aveva nella borsa.

Questo nella notte tra mercoledì e giovedì 19 aprile in via Salmoiraghi a Milano (zona Qt8). La giovane vittima, aiutata da una collega, la sera della violenza aveva chiesto l'aiuto di una pattuglia dei carabinieri di passaggio, ma le ricerche erano state vane. Adesso il presunto responsabile ha un volto, un nome e un cognome. Ed è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra sabato e domenica 20 maggio a Cura Carpignano, comune della provincia Pavese.

Nei guai un cittadino italiano di 44 anni, un volto già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri del comando provinciale di Milano sono arrivati a lui dopo un mese di complicate indagini: le telecamere della zona di Qt8, infatti, non avrebbero ripreso nulla di utile per gli investigatori. Determinante, invece, è stato il numero di targa raccolto nei giorni successivi da un'altra prostituta, grazie al quale i militari sono risaliti al 44enne. Dopo le prime verifiche, i carabinieri hanno fatto riconoscere l’uomo alla vittima, e all’esito positivo hanno proceduto all’arresto. Il blitz è scattato intorno alle 4 di domenica 20 maggio: l'uomo è stato arrestato nel cuore della notte, sotto gli occhi di sua moglie; deve rispondere delle accuse di violenza sessuale e rapina. Le indagini proseguono per capire se l'uomo possa aver commesso altre aggressioni analoghe.