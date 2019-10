Violenza sessuale a Milano, molesta donna sul treno e il giorno dopo ci riprova: arrestato

L'ha abbracciata da dietro e mentre con una mano le tappava la bocca bruscamente con l'altra le toccava il seno. Era il 16 settembre e il giorno dopo si era presentato ancora lui, stesso treno da Sesto San Giovanni (Milano) Lecco e stesse pretese. In quell'occasione, tuttavia, la donna, una 49enne di Lecco si era 'rifugiata' in un'altra carrozza piena di gente.

Violenza sessuale sul treno, donna già vittima di molestie

Ora, ad oltre un mese di distanza, mercoledì sera, la donna lo ha rivisto davanti alla Stazione di Sesto San Giovanni. Ma questa volta ha trovato il coraggio di chiamare la polizia e denunciarlo. Non l'aveva fatto prima perché, come ha spiegato lei stessa agli agenti, quando era giovane era stata vittima di un'altra violenza sessuale, e non voleva affrontare nuovamente lo 'stress' della situazione.

Violenza sessuale sul treno, le minacce e l'arresto

A finire in manette è un 33enne originario dell'Egitto. L'uomo, irregolare con i documenti, è ora accusato di violenza sessuale. Agghiacciante il racconto della sua freddezza. Dopo la prima molestia, infatti, dimostrando di non avere alcun rimorso, aveva aspettato la 49enne davanti alla stazione. Pronto a salire con lei sullo stesso treno. In quell'occasione, stando a quanto riferito dal Commissariato di Sesto, il 33enne aveva perfino minacciato la donna: "Un giorno sarai sola". Quella minaccia aveva gettato nel terrore la lecchese, che si è decisa a denunciare l'accaduto mettendo fine al suo stesso incubo.