Violenza sessuale sul treno: palpeggia 25enne nelle parti intime, maniaco denunciato

Treni ancora teatro di una violenza sessuale. Stavolta è successo sul Treviglio-Bergamo, la vittima è una ragazza milanese di venticinque anni mentre il presunto maniaco è un ragazzo marocchino di venti.

La polizia di Stato di Treviglio è riuscita a identificare e a denunciare quello che dovrebbe essere l'autore dell'aggressione, avvenuta mercoledì. Secondo la ricostruzione della vittima, il ragazzo nordafricano l'avrebbe bloccata e poi le avrebbe messo le mani addosso, palpeggiandola nelle parti intime. La donna, spaventata, è riuscita ad allontanarsi rapidamente e chiedere aiuto.

Il lavoro di indagine della polizia ha consentito di risalire quasi subito al presunto molestatore. Accompagnato in commissariato, è stato poi identificato: è regolare sul territorio nazionale, residente in provincia di Milano. È stato denunciato per violenza sessuale.