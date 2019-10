Terribile violenza sessuale a Milano, 19enne stuprata in strada da un uomo: arrestato

L'ambulanza che alla fine la trasporterà alla Clinica Mangiagalli arriva all'angolo tra via Luigi Pasteur e via Padova alla 1.40 esatte di lunedì. Mentre il personale sanitario soccorre lei, una 19enne peruviana che è stata appena picchiata e stuprata in strada, i carabinieri del Nucleo Radiomobile bloccano lui: Emilio Graviel Baldes, un suo connazionale di quasi 50 anni, ancora mezzo nudo e con gli occhi di chi non nutre alcun pentimento per quanto appena commesso.

Folle violenta una donna a Milano in strada

A ricostruire la violenza sessuale, confermata anche dal pool di specialisti della Magiagalli, sono i militari. La giovane è stata aggredita dallo sconosciuto con una bottiglia di vetro. Poi calci e pugni fino a dominare la sua reazione. Le minacce di morte, però, non sono bastate per fermare le grida di richiesta di aiuto della 19enne.

Stupro in via Padova, arrestato un 49enne

Quelle urla disperate sono state raccolte da una persona che ha subito chiamato le forze dell'ordine. Intervengono proprio gli uomini del Radiomobile, le stesse pattuglie che 24 ore prima avevano evitato un'altra violenza sessuale in strada, in un'altra zona della città. I militari interrompono lo stupro e bloccano il 49enne. Per lui è finita mentre per la 19enne - assistita dal personale specializzato del Soccorso violenze sessuali - l'incubo di questa maledetta notte, probabilmente, non finirà mai.