Milano, ragazzina di 17 anni trovata svenuta in strada: "E' vittima di una violenza sessuale"

Per i medici potrebbe essere stata violentata. Sul caso ora indagano i carabinieri, che sono stati avvertiti proprio dal personale sanitario del Policlinico dove la giovane vittima, una ragazzina sudamericana di 17 anni, era arrivata trasportata da un'ambulanza del 118. I soccorritori l'avevano soccorsa attorno alle 3.30 di domenica in via Padova, all'angolo con via Arici, dopo che un passante aveva segnalato la presenza di una ragazza svenuta.

Giovane stuprata a Milano, le indagini dei carabinieri

La prima impressione dei soccorritori era stata quella del malore ma subito dopo la prima visita, è arrivato il primo sospetto. In ospedale sono arrivati i militari della Compagnia Porta Monforte e quelli del Nucleo Radiomobile. Adesso tocca a loro stabilire che cosa sia successo nella notte tra sabato e domenica.

Chi è la ragazzina violentata

La ragazzina, la cui identità chiaramente viene protetta perché vittima, sarebbe una giovane già nota alle forze dell'ordine perché proveniente da un contesto difficile. In passato, più volte, si era allontanata da casa senza avvertire nessuno e la famiglia si era rivolta alle autorità. Le stesse che adesso dovranno cercare di fare luce sull'ipotesi di una violenza sessuale.