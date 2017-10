Violenza sessuale in strada: uomo spinge una donna contro il muro, si spoglia e la molesta

Si è presentato da lei con una interprete per riuscire a farsi capire. Poi, dopo il suo rifiuto, è passato alle maniere forti: pugni, schiaffi e un vero e proprio tentativo di stupro interrotto soltanto da un testimone e dal tempestivo intervento dei carabinieri.

Un uomo di trentuno anni - un cittadino marocchino fino a qualche giorno fa domiciliato in Germania e arrivato in Italia da poco - è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì con l'accusa di violenza sessuale su una prostituta romena di trentasette anni.

Verso le 3.30, secondo quanto accertato dai militari, il trentunenne e la sua interprete hanno incontrato la vittima in viale Jenner - all'angolo con piazzale Maciachini - per contrattare una prestazione sessuale a pagamento. La prostituta, però, avrebbe rifiutato l'offerta scatenando la follia dell'uomo, che le ha subito stretto una mano attorno al collo e l'ha spinta contro il muro. Dopo che l'interprete è fuggita, il marocchino si sarebbe abbassato i pantaloni e gli slip iniziando a palpare la donna e cercando di spogliarla.

Ad allertare i carabinieri è stato un automobilista di passaggio, che si è accorto della scena e ha immediatamente dato l'allarme. Proprio in quell'istante, la trentasettenne è riuscita a divincolarsi, ma l'aggressore sarebbe riuscita a raggiungerla e bloccarla di nuovo continuando nelle molestie. Quando i militari lo hanno fermato, nella vicinissima via Livigno, l'uomo aveva i genitali di fuori e stava ancora cercando di abbassare i pantaloni alla vittima: per lui a quel punto sono scattate le manette.

La donna, che ha riportato contusioni al volto, è stata medicata dall'equipaggio di un'ambulanza del 118 ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.